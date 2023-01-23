『Creative ハイレゾ対応 サウンドカード Sound Blaster Audigy Rx PCI-e SB-AGY-RX【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 21時 29分に出品され04月29日 21時 29分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Creative ハイレゾ対応 サウンドカード Sound Blaster Audigy Rx PCI-e SB-AGY-RX



【商品説明】

・2つのマイク入力端子を搭載、リバーブやピッチシフトなど幅広いマイク用エフェクトをフルコントロールすることができます。

・Dolby Digital/DTS パススルー出力対応

・アナログ入力:24bit/96kHz/ステレオ マイク入力:24bit/96kHz

・アナログ出力 : 24bit/192kHz/ステレオまたは24bit/96kHz/7.1ch

・デジタル出力:光(角型)1系統 24bit/44.1・48・96kHz対応

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・出力端子:ライン/ヘッドホン出力・ライン出力2・ライン出力3・光デジタル出力(角型)

・最大600Ωインピーダンスに対応する



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 19.90 cm

奥行 : 26.70 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。