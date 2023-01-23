スワンズ サングラス DF パスウェイ 偏光レンズモデル PW-0065 CBR クリアブラウンハーフ×クリアブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

スワンズ サングラス DF パスウェイ 偏光レンズモデル PW-0065 CBR クリアブラウンハーフ×クリアブラウン



【商品説明】

・おすすめ用途 : アウトドア、ドライブ、フィッシング

・レンズカーヴ : 8カーヴ(度付き非対応)

・可視光線透過率 30%(晴天〜曇天向き) / 偏光度93%以上

・日本製サングラス

・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 17.10 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。



【サイズ/色について】

サイズ/色の選択が有る場合、

お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。

※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。