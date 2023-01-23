『TERRA-MENTテラメント DropRound34 ホワイト 910-245-101【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 05時 19分に出品され05月05日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,142円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TERRA-MENTテラメント DropRound34 ホワイト 910-245-101
【商品説明】
・口径:29cm
・容量:約21リットル
・対応鉢:8号
・製造国:中国
【サイズ】
高さ : 39.00 cm
横幅 : 39.00 cm
奥行 : 41.40 cm
重量 : 6.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8142円
637 入札履歴
終了
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