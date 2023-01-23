『ツイステッドワンダーランド ツイステ風 式典服 コスプレ衣装 ウィッグ靴 ハロウィン 変装 仮装 コスチューム 大人 cosplay イベント クリスマス【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 07時 53分に出品され05月05日 07時 53分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は新品です.（モニターの設定や部屋の照明等の具合によって、実際のものと色が異なって見える場合がありますのでご了承ください。）
衣装セット内容：
写真参照
サイズ：cm(誤差ご多少ございます)
写真参照
別途購入する：ウィッグ、靴
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【送料】：送料無料！沖縄の場合、2000円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。
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落札価格8141円
497 入札履歴
終了
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