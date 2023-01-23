『Fate/Grand Order fgo 藤丸立香 ぐだ子 くだ男 ハロウィン・ロイヤリティ 魔術礼装 風 コスプレ衣装 コスチューム 服 ハロウィン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 02分に出品され03月20日 02時 02分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品状態】新品未使用品

【サ イ ズ】ご注文する際、ご希望サイズと性別を要望欄に記入お願いいたします。

【納期について】通常で、9-15営業日ぐらいで発送予定です。ご希望納期がございましたら、事前にお問い合わせお願いいたします。

【セット内容】ぐだ子：ブラウス＋ジャケット＋ストラップ＋リボン＋アクセサリコード＋グローブ＋ベルト＋飾り紐＋王冠

くだ男：ブラウス＋ジャケット＋ストラップ＋パンツ＋リボン＋アクセサリーコード＋手袋＋ベルト＋飾りベルト＋王冠