『Fate/Grand Order fgo 藤丸立香 ぐだ子 くだ男 ハロウィン・ロイヤリティ 魔術礼装 風 コスプレ衣装 コスチューム 服 ハロウィン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 02時 02分に出品され03月20日 02時 02分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品状態】新品未使用品
【サ イ ズ】ご注文する際、ご希望サイズと性別を要望欄に記入お願いいたします。
【納期について】通常で、9-15営業日ぐらいで発送予定です。ご希望納期がございましたら、事前にお問い合わせお願いいたします。
【セット内容】ぐだ子：ブラウス＋ジャケット＋ストラップ＋リボン＋アクセサリコード＋グローブ＋ベルト＋飾り紐＋王冠
くだ男：ブラウス＋ジャケット＋ストラップ＋パンツ＋リボン＋アクセサリーコード＋手袋＋ベルト＋飾りベルト＋王冠
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落札価格8141円
305 入札履歴
終了
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