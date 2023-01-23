『Arknights アークナイツ ドクター（DOCTOR） コスプレ 衣装 アニメ ゲーム コスチューム パーティーグッズ ハロウィン仮装 変装【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 18時 15分に出品され03月16日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品未使用品
衣装内容：（写真参照）
サイズ：CM
S:バスト78-84身長160-165ズボン丈97
M:バスト84-90身長165-170ズボン丈98
L: バスト90-96身長170-175ズボン丈99
XL:バスト96-102身長175-180ズボン丈100
【納期】：ご入金確認後、7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
【送料】：送料無料！離島 2500円（沖縄など）
【注意事項】：
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落札価格8141円
28 入札履歴
終了
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