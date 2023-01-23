『10個セット PREMIUM HIDISC BD-RE 2倍速 映像用デジタル放送対応 インクジェットプリンタ対応10枚 スリムケース HDVBE25NP10SCX10【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 19時 33分に出品され04月27日 19時 33分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 規格 BD-RE 繰り返し録画用

容量 25GB

記録時間

地上デジタル180分 /

BSデジタル130分

対応速度 2倍速対応

レーベル インクジェットプリンタ対応

印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm)

枚数 10枚

ケース 5mmスリムケース