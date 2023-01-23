『10個セット PREMIUM HIDISC BD-RE 2倍速 映像用デジタル放送対応 インクジェットプリンタ対応10枚 スリムケース HDVBE25NP10SCX10【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 19時 33分に出品され04月27日 19時 33分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
規格 BD-RE 繰り返し録画用
容量 25GB
記録時間
地上デジタル180分 /
BSデジタル130分
対応速度 2倍速対応
レーベル インクジェットプリンタ対応
印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm)
枚数 10枚
ケース 5mmスリムケース
ＨＩＤＩＳＣ 300枚セット(50枚X6個) HI DISC CD-R(データ用)高品質 取り寄せ商品
¥ 8136
maxell 録画用BD-R DL 2層 1回録画用 地上デジタル360分 BSデジタル260分 4倍速対応 IJP対応ホワイト(ワイド印刷
¥ 8134
太陽誘電製 Thats DVD-Rデータ用 16倍速4.7GB 光沢・耐水写真画質ワイドプリンタブル スピンドルケース50枚入 DR-47
¥ 8134
イメーション 3.5インチ2HD フロッピーディスク DOS40枚 MF2HDWIN40KS Windwosフォーマット
¥ 8133
太陽誘電製 Thats DVD-Rビデオ用 CPRM対応16倍速120分4.7GB 盤面シルキーホワイト ワイドプリンタブル スピンドルケ
¥ 8132
TROND Surge Protector Power Bar USB 5ft Extension Cord Indoor ETL 並行輸入
¥ 8130
ソニー 録画用DVD-R CPRM対応 120分 16倍速 50枚パック 50DMR12MLPP
¥ 8129
20枚(地デジ約120時間)ディスク1枚により多く保存 ソニー / 20枚入り / ビデオ用ブルーレイディスク / 1回録画用 / BD-R
¥ 8127
イメーション 1回記録用 耐水・光沢写真画質（ウォーターシールド） CD-R IM005 (52倍速/50枚) ｘ２個セット
¥ 8126
パナソニック ブルーレイディスク 日本製 録画用4倍速 25GB(単層 一回録画用) 30枚パック LM-BRS25LT30
¥ 8126
10枚(地デジ約150時間)ドラマ・アニメまとめ保存 ソニー / 10枚入り / ビデオ用ブルーレイディスク / 1回録画用 / BD-R
¥ 8126
パナソニック 6倍速ブルーレイディスク片面1層25GB(追記型)20枚P
¥ 8125
30枚(地デジ約6時間) ソニー / 30枚入り / ビデオ用ブルーレイディスク / 1回録画用 / BD-RE / 1枚あたり50GB(地
¥ 8122
maxell 録画用BD-R DL 2層 1回録画用 地上デジタル360分 BSデジタル260分 4倍速対応 IJP対応ホワイト(ワイド印刷
¥ 8120
v-Color 16GB(1x16GB) 3200MHz DDR4 SO-DIMM for Laptop Notebook Memory 1.2V C
¥ 8120
Timetec 16GB Compatible for Apple DDR4 2666MHz for Mid 2020 iMac (20，1 / 20
¥ 8120
Timetec Hynix IC DDR4 2133MHz PC3-17000バッファなし非ECC 1.5V CL15 2Rx8デュアルランク204ピ
¥ 8120
太陽誘電製 Thats DVD-Rビデオ用 CPRM対応16倍速120分4.7GB 盤面シルキーホワイト ワイドプリンタブル スピンドルケ
¥ 8119
落札価格8141円
210 入札履歴
終了
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