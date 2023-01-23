ミズノ MIZUNO 少年軟式用ウィルドライブ ブルー オールラウンド用／サイズS 野球 ジュニア 軟式 グラブ グローブ 23AW(1AJGY29710)【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

MIZUNO 少年軟式用ウィルドライブ ブルー

オールラウンド用／サイズS



ブルーは「テクニック」、Jr用はフレックス構造で

開閉しやすく、操作性を高める技術習得が可能。



カ ラ ー：

0959:ブラック×コルク

80：ブロンド

サ イ ズ：S

ポジション：オールラウンド用

素材(表/裏)：クレストハイド

（天然皮革：牛革）



背面親小指へのフレックス構造

Droll構造：ボールの衝撃を受けやすいウェブ下部に補強紐を装着

ウェブ下親指指又部の革の破れを軽減