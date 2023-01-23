『ミズノ MIZUNO 少年軟式用ウィルドライブ ブルー オールラウンド用／サイズS 野球 ジュニア 軟式 グラブ グローブ 23AW(1AJGY29710)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 09時 30分に出品され05月06日 09時 30分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
MIZUNO 少年軟式用ウィルドライブ ブルー
オールラウンド用／サイズS
ブルーは「テクニック」、Jr用はフレックス構造で
開閉しやすく、操作性を高める技術習得が可能。
カ ラ ー：
0959:ブラック×コルク
80：ブロンド
サ イ ズ：S
ポジション：オールラウンド用
素材(表/裏)：クレストハイド
（天然皮革：牛革）
背面親小指へのフレックス構造
Droll構造：ボールの衝撃を受けやすいウェブ下部に補強紐を装着
ウェブ下親指指又部の革の破れを軽減
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落札価格8141円
209 入札履歴
終了
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