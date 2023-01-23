『ヴィクター＆ロルフ 香水 ヴィクター＆ロルフ フラワー ボム ネクター (箱なし) EDP・SP 50ml FLOWERBOMB NECTAR VIKTOR＆ROLF【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 17時 01分に出品され03月27日 17時 01分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※本品は、「箱なし品」になります。掲載画像にあるパッケージは付いておりませんのでご注意ください。2018年に発売されたレディス香水。香りは、甘いオリエンタル・バニリックの香調がベース。トップはベルガモット、ブラックカラント、ガンパウダー・アコードなど。ミドルはサンバック・ジャスミン、オスマンサス(キンモクセイ)、オレンジ・ブロッサムなど。ラストはバニラ、パチョリ、トンカビーンズ、ベンゾインなど。全体的にはバニリック・スウィートの香りで、ネクターというネーミングどおり、濃密なトーンが特徴的。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ ヴィクター＆ロルフ フラワーボムネクター オーデパルファム スプレータイプ 50ml ] 英語名[ VIKTOR＆ROLF FLOWERBOMB NECTAR EAU DE PARFUM SPRAY ]
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落札価格8141円
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