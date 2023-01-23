『G-SHOCK 腕時計 AW-591-2AJF AW-591-2AJF 代引不可【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 24分に出品され03月23日 08時 24分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在892件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品説明】

メタルベゼルにはカジュアルなブルーを採用。落下時に衝撃が伝わらないボタン構造など、耐衝撃構造によるＧ−ＳＨＯＣＫのタフネスをストレートに受け継いだベーシックモデルです。

商品サイズ

現品約3．8φ×（厚さ）1．5ｃｍ・腕廻りサイズ約14．5〜21．5ｃｍ・本体重量＝約50ｇ

商品材料

ケース＝樹脂・アルミ、ガラス＝無機ガラス、バンド＝樹脂

商品内容

耐衝撃構造20気圧防水平均月差±15秒電池寿命約3年（お届け時にはモニター電池を使用しております）ワールドタイム：世界27都市ストップウオッチ（1／100秒、60分計、スプリット付き）タイマー時刻アラーム5本フルオートカレンダーＬＥＤライト（オートライト機能、残照機能、残照時間切替＜1．5秒／3秒＞）

その他説明



原産国

中国製またはタイ

加工地

THA：タイ

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ G-SHOCK

腕時計

AW-591-2AJF

AW-591-2AJF

代引不可