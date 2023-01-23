『高級抹茶抹茶 粉末 朝比奈 100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 14時 54分に出品され04月11日 14時 54分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【高級抹茶】抹茶 粉末 朝比奈 100g×6袋セット 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
・【使用方法】お茶、ケーキ、お菓子作りなど、様々な用途で扱えます。少量でも抹茶の風味・香りが強いので、少しづつ使用することをおススメします。
・【原材料名】緑茶(抹茶)日本産静岡県朝比奈村
・【商品名】抹茶 朝比奈【商品区分】食品・飲料【内容量】【1袋あたりの内容量】100g×6袋セット
・開封後はお早めに召し上がりください。常温保管してください。高温多湿、直射日光は避けて保管してください。
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 19.20 cm
奥行 : 21.60 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8141円
210 入札履歴
終了
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