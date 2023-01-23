『マルカン ペット用オートフィーダー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 13分に出品され03月19日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マルカン ペット用オートフィーダー
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24.5×30×38cm
・本体重量:2.910kg
・猫
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 27.80 cm
奥行 : 40.80 cm
重量 : 3.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8141円
726 入札履歴
終了
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