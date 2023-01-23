『マルカン ペット用オートフィーダー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 13分に出品され03月19日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

マルカン ペット用オートフィーダー



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24.5×30×38cm

・本体重量:2.910kg

・猫



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 40.80 cm

重量 : 3.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。