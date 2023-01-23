『(取寄) ボス メンズ ピラニア スイム ショーツ BOSS men BOSS Piranha Swim Shorts【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 07時 10分に出品され04月26日 07時 10分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：BOSS ボス
商品名：BOSS Piranha Swim Shorts
ピラニア スイム ショーツ
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：Tropical Periwinkle Purple/Green
詳細:BOSSPiranhaスイムショーツを着てスタイリッシュにビーチデイをお楽しみください。
レギュラーフィット.
ドローストリング付きの伸縮性ウエスト。
サイドの縫い目ポケット。
全体に花柄とビルトインブリーフ。
フックアンドループの内ポケットと後ろに1つのパッチポケット。
100％ポリエステル;メッシュブリーフライニング：100％ポリエステル。
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落札価格8141円
610 入札履歴
終了
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