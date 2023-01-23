(取寄) ボス メンズ ピラニア スイム ショーツ BOSS men BOSS Piranha Swim Shorts【年末の贈り物】

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ブランド：BOSS ボス

商品名：BOSS Piranha Swim Shorts

ピラニア スイム ショーツ

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：Tropical Periwinkle Purple/Green

詳細:BOSSPiranhaスイムショーツを着てスタイリッシュにビーチデイをお楽しみください。

レギュラーフィット.

ドローストリング付きの伸縮性ウエスト。

サイドの縫い目ポケット。

全体に花柄とビルトインブリーフ。

フックアンドループの内ポケットと後ろに1つのパッチポケット。

100％ポリエステル;メッシュブリーフライニング：100％ポリエステル。