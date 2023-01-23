『東芝 外付け ハードディスク 4TB 【 テレビ録画 / 4K / Windows/mac / PS4 / バッファロー製nasne? 対応 】 静音【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 01時 25分に出品され03月24日 01時 25分に終了予定です。即決価格は8,141円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【容量】4TB
【対応TV】東芝映像ソリューション(レグザ) / シャープ(アクオス) / ソニー(ブラビア) / パナソニック(ビエラ) / バッファロー(nasne) / Hisense / FUNAI / オリオン / 三菱電機 / LG Electronics / 日立(Wooo) / ピクセラ / DXアンテナ / ディーオン ※対応機種の詳細はメーカーHPを参照
【対応PC】USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac、Windows 10/8.1、macOS 10.13以降
【サイズ/重量】114(W)x171(D)x33(H)mm ※本体のみ(突起部除く) / 約900g
【サポート】製品に関するお問い合わせ、サポート、製品保証(1年間)はバッファローが対応いたします。ご購入の際は必ずバッファローの製品対応ページにてご利用の環境に対応しているかご確認ください。
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落札価格8141円
198 入札履歴
終了
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