『フランクリン・プランナー 1日2ページ スターター・キット 2021年7月10月始まり兼用 15ヶ月 コンパクトサイズ ネイビー 65242【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 04時 59分に出品され04月12日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,140円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【リフィル(中身）】オリジナル1日2ページ 2021年7月〜2022年9月 15ヶ月 見開き月間カレンダー付

【カバー】オリジナル バインダー H185×W140×D32mm 234ｇ 25mm

【セット内容】マスター・フォーム・パック フランクリン・プランナーの心臓部とも言えるコンテンツが詰まったセット

【セット内容】オリジナル・ワイド・ラインページ（50枚）

【セット内容】保管用バインダー