『バイオリン用肩当て ヴィヴァ・ラ・ムジカ オーガスチン メイプル/金【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 00時 25分に出品され04月11日 00時 25分に終了予定です。即決価格は8,140円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バイオリン用肩当て ヴィヴァ・ラ・ムジカ オーガスチン メイプル/金



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 7.30 cm

奥行 : 22.50 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。