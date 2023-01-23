『カールカナイ ゴルフ Tシャツ 長袖 ドライ UVカット ハイネック JQ リブ シャツ 221KG1103 ブラック M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 22時 35分に出品され03月25日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,140円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カールカナイ ゴルフ Tシャツ 長袖 ドライ UVカット ハイネック JQ リブ シャツ 221KG1103 ブラック M



【商品説明】

・サイズ M L XL 2XL 3XL

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル

・肩幅 43 46 48 50 52

・袖丈 62 63 64 65 66

・身丈 69 72 75 78 81

・身幅 50 53 56 59 62



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 17.30 cm

奥行 : 25.30 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ カールカナイ

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