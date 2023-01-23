『ビジネスリュック リュック バックパック メンズ リュックサック【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 20時 09分に出品され03月22日 20時 09分に終了予定です。即決価格は8,140円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「GLEVIO(グレヴィオ)」より引用"



【商品名】

ビジネスリュック リュック バックパック メンズ リュックサック



【商品説明】

・ストラチE?Eの種?E ショルダーストラチE?E

・留め具の種?E メイン:ファスナ?E、リュチE??の留め具:バックル

・耐水

・表地: ポリエスチE??



【サイズ】

高さ : 11.40 cm

横幅 : 36.60 cm

奥行 : 51.50 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ビジネスリュック

リュック

バックパック

メンズ

リュックサック