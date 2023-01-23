『スケッチャーズ サンダル Arch FIT Motley SD-DOLANO メンズ BLK 28.0 cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 21分に出品され03月31日 08時 21分に終了予定です。即決価格は8,140円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スケッチャーズ サンダル Arch FIT Motley SD-DOLANO メンズ BLK 28.0 cm



【商品説明】

・ソール素材または裏地: 合成底

・ヒールのタイプ: ヒールなし

・ヒールの高さ: 1.5 in

・メイン素材: ゴム

・表地: ゴム

・非防水

・靴幅: M



【サイズ】

高さ : 12.60 cm

横幅 : 21.01 cm

奥行 : 32.79 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ スケッチャーズ

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28.0

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