『スケッチャーズ サンダル Arch FIT Motley SD-DOLANO メンズ BLK 28.0 cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 08時 21分に出品され03月31日 08時 21分に終了予定です。即決価格は8,140円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スケッチャーズ サンダル Arch FIT Motley SD-DOLANO メンズ BLK 28.0 cm
【商品説明】
・ソール素材または裏地: 合成底
・ヒールのタイプ: ヒールなし
・ヒールの高さ: 1.5 in
・メイン素材: ゴム
・表地: ゴム
・非防水
・靴幅: M
【サイズ】
高さ : 12.60 cm
横幅 : 21.01 cm
奥行 : 32.79 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8140円
248 入札履歴
終了
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