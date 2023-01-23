ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート 300cm×210cm (アポロン用) 1427【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート 300cm×210cm (アポロン用) 1427



【商品説明】

・シートサイズ:290×200cm

・付属品:収納袋

・原産国:日本

・収納サイズ:45×26cm

・固定部:ハトメ、ショックコード、フック

・素材:PVC(耐水圧10000mm以上)

・適応テント:アポロン

・重量:約2.6kg



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 36.40 cm

重量 : 2.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。



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