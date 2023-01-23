『ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート 300cm×210cm (アポロン用) 1427【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 20時 57分に出品され03月23日 20時 57分に終了予定です。即決価格は8,140円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ogawa(オガワ) テント用 PVCマルチシート 300cm×210cm (アポロン用) 1427
【商品説明】
・シートサイズ:290×200cm
・付属品:収納袋
・原産国:日本
・収納サイズ:45×26cm
・固定部:ハトメ、ショックコード、フック
・素材:PVC(耐水圧10000mm以上)
・適応テント:アポロン
・重量:約2.6kg
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 26.20 cm
奥行 : 36.40 cm
重量 : 2.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
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※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
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落札価格8140円
719 入札履歴
終了
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