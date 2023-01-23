『デシグアル ウエストバッグ 20SAXPB0 シルバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 18時 31分に出品され03月06日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,140円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル ウエストバッグ 20SAXPB0 シルバー



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長111cm)

・ストラップの種類: ショルダー， ウエスト

・タテ16cmxヨコ22cmxマチ5cm

・ポケットの数:1(外側0/内側1)

・留め具の種類: 金具

・表地: ポリエステル

・重量:360g



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 14.60 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。