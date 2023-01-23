『FASALINO マジック ジーニーランプ 願い トリンケットボックス クラシック ヴィンテージ オーナメント メタルクラフト ギフト 並行輸入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 22時 55分に出品され04月27日 22時 55分に終了予定です。即決価格は8,140円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・パープル
・Magic Wishingのランプは、亜鉛合金製、カラフルなエナメルと豪華な宮殿の花の絵画デザインです。
・ランプの蓋を開けると、指輪、イヤリング、小さなジュエリー、または小さなアイテムを入れるための収納コンパートメントが現れます。
・あなたとご家族のお友達にミステリーでユニークで楽しいギフトです。ご自宅、オフィス、パーティコレクション/装飾に最適です。
・Vintage genie ランプクラフトはミステリアスでヴィンテージな雰囲気を作り出し、テーブルや棚をより物語にします。
・マジックウィッシングランプサイズ 幅:14cm/高さ:8cm/重さ:206g。
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落札価格8140円
640 入札履歴
終了
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