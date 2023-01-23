『陶里 青ぼかし睡蓮鉢Ｓ V29-16【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 09時 21分に出品され03月26日 09時 21分に終了予定です。即決価格は8,140円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
陶里 青ぼかし睡蓮鉢Ｓ V29-16
【商品説明】
・陶里
【サイズ】
高さ : 27.00 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8140円
808 入札履歴
終了
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