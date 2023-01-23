『PATIKIL 41cm x 13 cm 長方形 植物ハンギングバスケット 吊り下げラック 植木鉢置き 2個入り アイロン 鉢植え 植木鉢【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 23時 44分に出品され04月01日 23時 44分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PATIKIL 41cm x 13 cm 長方形 植物ハンギングバスケット 吊り下げラック 植木鉢置き 2個入り アイロン 鉢植え 植木鉢
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 890.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8139円
830 入札履歴
終了
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