『PATIKIL 41cm x 13 cm 長方形 植物ハンギングバスケット 吊り下げラック 植木鉢置き 2個入り アイロン 鉢植え 植木鉢【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 23時 44分に出品され04月01日 23時 44分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PATIKIL 41cm x 13 cm 長方形 植物ハンギングバスケット 吊り下げラック 植木鉢置き 2個入り アイロン 鉢植え 植木鉢



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 890.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。