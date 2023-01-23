『Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナースクエア センタージップ DPMカモ 3シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度-2度 (日本正【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 06時 51分に出品され03月30日 06時 51分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Snugpak(スナグパック) 寝袋 マリナースクエア センタージップ DPMカモ 3シーズン対応 丸洗い可能 快適使用温度-2度 (日本正
【商品説明】
・サイズ/収納時 : 直径24×長さ40cm、展開時 : 縦(長さ)220cm×横(周囲)160cm
・仕様/快適外気温度 : -2、下限外気温度 : -7、圧縮用バッグ付き
・材質/アウター生地 : ポリエステル「Aqualight」 インナー生地 : ポリエステル「Supers
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 1.84 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格8139円
851 入札履歴
終了
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