『マキャベリック ウエストバッグ CHASE VERTICAL BODY BAG BLACK (019)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 27分に出品され03月22日 07時 27分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マキャベリック ウエストバッグ CHASE VERTICAL BODY BAG BLACK (019)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。