『TACVASEN アウトドア タクティカル フリースジャケット 多機能 コート フード 付 保温 防風 スキー 登山 ネイビー L【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 19時 42分に出品され03月17日 19時 42分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在846件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「TACVASEN」より引用"



【商品名】

TACVASEN アウトドア タクティカル フリースジャケット 多機能 コート フード 付 保温 防風 スキー 登山 ネイビー L



【商品説明】

・【機能】軽量性・保温性・防風性・通気性が高く様々な気候やシチュエーションに対応しています。高い機能のフリースジャケットを着いて、いろんなアウトドアイベントに参加できます。【シーン】登山、バイク、自転車、フィッシング、スキー、スノボ、ハイキング、サイクリング、ピクニック、キャンプ、サバイバルゲーム、お釣り等アウトドアシーンにも最適です。

・【注意点】?生産バッチの違いの原因でグレーは色収差があり、ちょっと濃緑色っぽいかもしれません。以上ご了承ごお願いします。?ファスナーは二つ色があります。ブラックと生地本体と同一の色です。色をランダムに



【サイズ】

高さ : 10.60 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 37.60 cm

重量 : 940.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

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