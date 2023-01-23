『TACVASEN アウトドア メンズ タクティカル フリースジャケット 多機能 コート フード 付 保温 防風 スキー 登山 ネイビー M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 11時 28分に出品され04月17日 11時 28分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「TACVASEN」より引用"
【商品名】
TACVASEN アウトドア メンズ タクティカル フリースジャケット 多機能 コート フード 付 保温 防風 スキー 登山 ネイビー M
【商品説明】
・【機能】軽量性・保温性・防風性・通気性が高く様々な気候やシチュエーションに対応しています。高い機能のフリースジャケットを着いて、いろんなアウトドアイベントに参加できます。【シーン】登山、バイク、自転車、フィッシング、スキー、スノボ、ハイキング、サイクリング、ピクニック、キャンプ、サバイバルゲーム、お釣り等アウトドアシーンにも最適です。
・【注意点】?生産バッチの違いの原因でグレーは色収差があり、ちょっと濃緑色っぽいかもしれません。以上ご了承ごお願いします。?ファスナーは二つ色があります。ブラックと生地本体と同一の色です。色をラ
【サイズ】
高さ : 10.80 cm
横幅 : 28.40 cm
奥行 : 32.40 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
TACVASEN アウトドア タクティカル フリースジャケット 多機能 コート フード 付 保温 防風 スキー 登山 OD XL
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落札価格8139円
34 入札履歴
終了
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