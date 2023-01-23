『RiZKiZ 4in1すべり台 1台4役 バスケットゴール 3段ステップ お絵描きホワイトボード お外で遊べない日もおうちで大はしゃぎ 室内【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 14分に出品され03月15日 18時 14分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
RiZKiZ 4in1すべり台 1台4役 バスケットゴール 3段ステップ お絵描きホワイトボード お外で遊べない日もおうちで大はしゃぎ 室内遊び 知育玩具 省スペース 対象年齢 1歳?8歳
【商品説明】
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・?【お絵かきボード/伝言板】 描いて消せるホワイトボードで、自由にお絵かきボードエリアはゆったり描ける大きめサイズ。 ?【適度に体を動かして、運動習慣も身に付く】 天気の悪い日や外出できない日も、お家の中で遊べます。体を動かせるのでストレス発散にも
・?【すべり台】 公園に行かなくても、お家の中ですべり台遊びができる！お子様も大はしゃぎ ?【バスケットゴール】 選手になった気分でシュート！ゴールできると嬉しくて、何回でも挑戦したくなります。
・?【商品詳細】 サイズ：ステップ：(約)42cmx33cmx50cm/すべり台：(約)44cmx95cmx50cm/バスケットゴール：(約)44cmx55cmx88cm/お絵かきボード：(約)44cmx50cmx83cm材質：高密度ポリエチレン(HDPE)、PE重量：(
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落札価格8139円
673 入札履歴
終了
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