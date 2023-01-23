『カンピオーネ！〜まつろわぬ神々と神殺しの魔王〜Ｂｌｕ−ｒａｙ ＢＯＸ（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 14時 33分に出品され03月19日 14時 33分に終了予定です。即決価格は8,139円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Blu-ray】カンピオーネ！〜まつろわぬ神々と神殺しの魔王〜(カンピオ−ネ！マツロワヌカミガミトカ)／発売日：2017/11/08／1-000693136／／［キャスト］花澤香菜／日笠陽子／松岡禎丞／喜多村英梨／斉藤佑圭／小倉唯／松本忍／日高里菜／立木文彦［スタッフ］原作：丈月城／音楽：加藤達也／総作画監督：石川雅一／キャラクターデザイン：石川雅一／イラスト：シコルスキー／監督：草川啓造／シリーズ構成：花田十輝／クリーチャーデザイン：ヒラタリョウ／色彩設計：海鋒重信／撮影監督：羽田巧／美術監督：岩瀬栄治／３ＤＣＧ：ｓｔｕｄｉｏ Ｇ／音響監督：岩浪美和／音響制作：マジックカプセル／アニメーションプロデュース：バーナムスタジオ／アニメーション制作：ディオメディア／＜収録内容＞