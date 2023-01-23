『[ベンデイビス] リュックサック BDW-9341 ブラックブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 03分に出品され03月10日 03時 03分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
BEN DAVISの超大容量29リットルの新作バックパック。背中にはパッドが施されているので背負った際の負担を軽減。室内のPCスリーブやフロントのメッシュポケットなど、使いやすさを考慮したティディールもポイント。無地ベースでロゴやテープカラーの違いの2色展開。
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落札価格8138円
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