『エルエルビーン オリジナル・ブック・パック バックパック アウトドア キッズ バッグ 通学 遠足 旅行 レッド １０００００７８９３【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 46分に出品され03月04日 18時 46分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エルエルビーン オリジナル・ブック・パック バックパック アウトドア キッズ バッグ 通学 遠足 旅行 レッド １０００００７８９３



【商品説明】

・【サイズ】容量：約23リットル 重さ：約454g サイズ：約高さ41 x 幅33 x 奥行き18cm （画像のモデルは身長約170cmです）

・【商品特徴】裏にポリウレタンコーティングを施した、丈夫で耐水性のあるナイロン100%製。バック・パネルはバッド入りで、快適な背負い心地。

・【調節可能】パッド入りで、補強されたショルダー・ストラップは長さの調節が可能。長年の使用に対応する丈夫なジッパーを使用。反射素材をフロントとストラップに配しました。

・右側にウォーター・ボトル用ポケット付き。ランチ・ボックスや本などが入る、大きめのメイン・コンパートメント。フロント・ポケットにはキー・クリップ、オーガナイザー・



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 37.60 cm

奥行 : 43.40 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。