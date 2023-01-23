『L.L.Bean(エルエルビーン) エル・エル・ビーン・オリジナル・ブック・パック、プリント バックパック アウトドア キッズ バッグ 通学【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 13分に出品され03月28日 00時 13分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在906件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

L.L.Bean(エルエルビーン) エル・エル・ビーン・オリジナル・ブック・パック、プリント バックパック アウトドア キッズ バッグ 通学



【商品説明】

・【サイズ＆フィット】容量：約23リットル。重さ：約454g。サイズ：約高さ41 x 幅33 x 奥行き18cm。（画像のモデル(56")は身長約168cmです）。

・【仕様】裏にポリウレタンコーティングを施した、丈夫で耐水性のあるポリエステル100%製。バック・パネルはバッド入りで、快適な背負い心地。パッド入りで、補強されたショルダー・ストラップは長さの調節が可能。長年の使用に対応する丈夫なジッパーを使用。反射素材をフロントとストラップに配しました。

・【追加情報】右側にウォーター・ボトル用ポケット付き。ランチ・ボックスや本などが入る、大きめのメイン・コンパートメント。フロント・ポケットにはキー



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 35.40 cm

奥行 : 43.80 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。