『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWA磁気チタンネックレス メタルトップ ベージュ/ピンク 50cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 09分に出品され03月26日 19時 09分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWA磁気チタンネックレス メタルトップ ベージュ/ピンク 50cm



【商品説明】

・【ご使用上の注意】1.ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方、脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性がある医用電気機器を使用している方は機器の誤作動のおそれがありますので使用しないでください。2.下記の方は医師にご相談の上でご使用ください。(1)悪性腫瘍のある方 (2)心臓に障害のある方 (3)妊娠初期の不安定期または出産直後の方 (4)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 (5)皮膚に感染症または創膏のある方 (6)安静を必要とする方 (7)体温38以上(有熱期)の方 (8)ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性疾患の方3.時計、磁気カ



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 11.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。