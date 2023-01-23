『Umora 植木鉢台 鉢置台 花台 プランター鉢 アイアン 鋳鉄製 キャスター付き キャディ キャリー 鉢植え 移動便利 アンティーク 床保【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 11時 17分に出品され03月10日 11時 17分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Umora 植木鉢台 鉢置台 花台 プランター鉢 アイアン 鋳鉄製 キャスター付き キャディ キャリー 鉢植え 移動便利 アンティーク 床保



【商品説明】

・【スタイル】：透かし彫り花のパターン、360回転のキャスター付き、外観デザインはレトロヨーロッパの田舎なスタイル。ガーデンや家を飾ります。

・【機能】：装飾のフラワースタンド、花鉢、観葉植物などの置き台、園芸スタンドにお使え頂けます。庭鉢、重い鉢物、鉢植えの木、家具、大きな花瓶を動かすキャディ、360回転のため、重い鉢物をどの方向に楽に動かすことができ、陽射しや気温に対応できる移動便利。床が磨耗するのを防ぐことができます。

・【詳細】：ロートアイアン+プラスチックで作られたアンティーク植木鉢台、



【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 33.29 cm

重量 : 1.76 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。