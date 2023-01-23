『Umora 植木鉢台 鉢置台 花台 プランター鉢 アイアン 鋳鉄製 キャスター付き キャディ キャリー 鉢植え 移動便利 アンティーク 床保【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 11時 17分に出品され03月10日 11時 17分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在112件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
Umora 植木鉢台 鉢置台 花台 プランター鉢 アイアン 鋳鉄製 キャスター付き キャディ キャリー 鉢植え 移動便利 アンティーク 床保
【商品説明】
・【スタイル】：透かし彫り花のパターン、360回転のキャスター付き、外観デザインはレトロヨーロッパの田舎なスタイル。ガーデンや家を飾ります。
・【機能】：装飾のフラワースタンド、花鉢、観葉植物などの置き台、園芸スタンドにお使え頂けます。庭鉢、重い鉢物、鉢植えの木、家具、大きな花瓶を動かすキャディ、360回転のため、重い鉢物をどの方向に楽に動かすことができ、陽射しや気温に対応できる移動便利。床が磨耗するのを防ぐことができます。
・【詳細】：ロートアイアン+プラスチックで作られたアンティーク植木鉢台、
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 32.20 cm
奥行 : 33.29 cm
重量 : 1.76 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8138円
112 入札履歴
終了
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