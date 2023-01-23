キャットタワー 猫タワー ワイド170cm ネイビー 置き型 爪とぎ ネコタワー【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

キャットタワー 猫タワー ワイド170cm ネイビー 置き型 爪とぎ ネコタワー



【商品説明】

・とっても可愛いデザインです！

・ネコちゃんが大好きな見晴らし台がお気に入りの場所になること間違いなしです！

・台座の重量は、従来の約２．５倍！安定性実験をし、コンパクトで且つ安定性があるサイズの台座を採用しました！

・爪とぎもできる長い柱が特徴的なキャットタワーです！

・生地のお色は明るいホワイト、厚さは従来のものの約２倍です！高級感があって肌触りも最高！



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。