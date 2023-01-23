『キャットタワー 猫タワー ワイド170cm ネイビー 置き型 爪とぎ ネコタワー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 28分に出品され03月19日 04時 28分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャットタワー 猫タワー ワイド170cm ネイビー 置き型 爪とぎ ネコタワー
【商品説明】
・とっても可愛いデザインです！
・ネコちゃんが大好きな見晴らし台がお気に入りの場所になること間違いなしです！
・台座の重量は、従来の約２．５倍！安定性実験をし、コンパクトで且つ安定性があるサイズの台座を採用しました！
・爪とぎもできる長い柱が特徴的なキャットタワーです！
・生地のお色は明るいホワイト、厚さは従来のものの約２倍です！高級感があって肌触りも最高！
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消 組み立て簡単（120cm）
¥ 8135
eklipt キャットタワー 突っ張り型 木登りタワー 猫タワー 麻紐 爪とぎ 隠れ家 ボンボンおもちゃ 省スペース 運動不足解消 組立簡単 耐荷重15kg 高さ220〜260cm
¥ 8135
ワンモード キャットタワー 据え置き型 QQ80350-R (ホワイト)
¥ 8135
コーナン オリジナル キャットツリー タワータイプ YS70189 サイズ約50×60×160ｃｍ
¥ 8135
コーナン オリジナル キャットツリー タワータイプ YS70189 サイズ約50×60×160ｃｍ
¥ 8135
コーナン オリジナル キャットツリー タワータイプ YS70189 サイズ約50×60×160ｃｍ
¥ 8135
Umoraキャットタワー 木製 吊り橋 猫ベッド 遊び場 ハンモック ストレス解消 運動不足解消（120cm）
¥ 8135
送料無料 キャットタワー スリム おしゃれ 北欧 据え置き 置き型 安定感 シンプル 大型猫 小型 小型猫 組立簡単 運動不足 おもちゃ 省スペース
¥ 8134
キャットタワー 木製 据え置き 猫タワー キャットハウス 多頭飼い 爪とぎ おしゃれ 大型猫 透明宇宙船 安定性抜群 猫ハウス ネコ 猫用 運動不足 cat-t180
¥ 8134
キャットタワー 木製 据え置き 猫タワー 多頭飼い 爪とぎ おしゃれ 大型猫 透明宇宙船 安定性抜群 猫ハウス ネコ 猫用 運動不足 あすつくcat-t180
¥ 8134
Mwpo 富士山ようなハウス キャットタワー 猫タワー 大型猫 麻紐 172cm 巨大サイズ 2つハンモック 匂いなし 多頭飼い 転倒防止 安定性 022D
¥ 8134
Mwpo 富士山ようなハウス キャットタワー 猫タワー 大型猫 麻紐 172cm 巨大サイズ 2つハンモック 匂いなし 多頭飼い 転倒防止 安定性 022B
¥ 8134
Scratch King (スクラッチキング) バーティカル キャットタワー 猫 爪とぎ 縦型 麻 大型 高さ 84cm
¥ 8134
ボンビアルコン キャットポール用ハンモック 増設用金具付きセット
¥ 8134
ボンビアルコン キャットポール用ハンモック 増設用金具付きセット
¥ 8134
キャットタワー 猫爪とぎポール 麻縄 木製 猫の家 強固 耐久性 爪とぎポール キャットタワー 遊ぶ 休憩 睡眠 観察 透明宇宙船カプセル
¥ 8133
キャットタワー 猫ハウス 猫用ベッド 猫グッズ 猫タワー ペット用品 猫おもちゃ ペットベッド 組み立て式 転倒防止 運動不足 室内用 猫タワー 小型
¥ 8133
Lartisanキャットブリーダー監修 猫 壁紙保護シート はがせる 壁紙シール 90ｃｍ×10ｍ爪とぎ防止シート ひっかき 防止 落書き対
¥ 8133
落札価格8138円
377 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！