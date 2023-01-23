『GNINE ジーナイン 杢調ボストンバッグ ブラック×ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 14時 54分に出品され03月23日 14時 54分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
杢調のPVCボンディングポリエステル使用のボストンバッグ。 杢調カラーが落ち着いた雰囲気で、裏面がPVCとなっている為、 ハリ感があり、高級感のあるボストンバッグです。
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落札価格8138円
540 入札履歴
終了
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