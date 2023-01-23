『ビアンキ ショルダーバッグ A4 2WAY クラッチバッグ 斜め掛け おしゃれ メンズ 男性 ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 14時 20分に出品され03月31日 14時 20分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビアンキ ショルダーバッグ A4 2WAY クラッチバッグ 斜め掛け おしゃれ メンズ 男性 ネイビー



【商品説明】

・高さ：最大34～最小25.5×幅35.5×まち5.5cm ポケット：内側3・外側2ヵ所 重さ：590g

・ストラップの種類: ショルダー， クロスボディ

・メイン素材: 合皮

・原産国：ベトナム

・留め具の種類: ジッパー

・素材：合成皮革

・表地: 本体/合成皮革、付属/合成皮革



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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