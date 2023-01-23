『NEMO(ニーモ) クナイ2P用 フットプリント NM-AC-FP-KNI2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 20時 54分に出品され04月26日 20時 54分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NEMO(ニーモ) クナイ2P用 フットプリント NM-AC-FP-KNI2
【商品説明】
・NM-KNI-2P用フットプリント
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 25.50 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8138円
483 入札履歴
終了
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