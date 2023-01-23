『Coleman コールマン寝袋(封筒型)スリーピングバックBrazos Sleeping Bagブラゾス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 02分に出品され03月31日 15時 02分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Coleman コールマン寝袋(封筒型)スリーピングバックBrazos Sleeping Bagブラゾス



【サイズ】

高さ : 26.67 cm

横幅 : 26.92 cm

奥行 : 46.23 cm

重量 : 2.95 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。