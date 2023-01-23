『デイトナ バイク用 サイドバッグサポート レブル250/500(17-22) 右側専用 サドルバッグサポート ショートタイプ 16896【お歳暮】』はヤフオクでから04月26日 16時 16分に出品され04月26日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デイトナ バイク用 サイドバッグサポート レブル250/500(17-22) 右側専用 サドルバッグサポート ショートタイプ 16896
【商品説明】
・【仕様1】サドルバッグのタイヤ巻き込みを防止するためのサポート。リアサスペンションやリアアクスルシャフトに接触しにくい形状です。日本製。
・【仕様2】ベルト掛け部分とサポートを一体化。機能的でシンプルなデザインは、REBELのフェンダー廻りのイメージを損なわない仕様です。
・【仕様3】溶接部の見直しおよび取付ボルトのステンレス化により、耐錆性を向上させました。
・【材質】サポート:スチール製マットブラック、取付ボルト:ステンレス製
・【適合車種】REBEL500(17-22) REBEL250(17-22) 共通右側専用品
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 23.80 cm
奥行 : 32.40 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【メーカー在庫あり】 EHZ3136 エフェックス EFFEX ゲルザブ オンロード用 Rタイプ 前幅310mm×後幅360mm×長さ310mm 厚さ12mm HD店
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落札価格8138円
890 入札履歴
終了
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