『猫 ベッド - 多用途猫小屋、ペットハウス、ペットハウススツール， ペットベッド、 猫ハウス 別荘 工具不要 組立簡単 荷重100KG(M，カバ ライトグレー)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 16分に出品され04月03日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,138円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【特長】 2イン1快適なペットハウスとソファ 快適で暖かい 猫は家の中に隠れ、遊び、そしてさまようのが好きです 底に滑り止め素材 正しいサイズは、多くのスペースを取りません。 手や機械、または湿った布で拭いてください。 鮮やかな色がスタイリッシュに見えます。 軽量で動きやすい 注： 多くの場合、太陽が乾いて、バクテリアを減らし、猫は眠らず、猫や飼い主の匂いで毛布や衣服を置き、静かに待って、猫に適応させます。 手動測定のため、約1 "/ 1-3 cmの誤差を許容し、注文する前に気にしないでください。 色に色収差がある場合がありますのでご注意ください。 ウォームリマインダー： 画像は最も正確な色を示していますが、色はコンピューターのモニターの違いによって変わることがあります。 1.私達のプロダクト?