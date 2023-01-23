『NewRayNewRay New Ray Toys Street Bike 1:6 Scale Motorcycle Honda Cbr10【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 19時 44分に出品され04月26日 19時 44分に終了予定です。即決価格は8,137円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NewRayNewRay New Ray Toys Street Bike 1:6 Scale Motorcycle Honda Cbr10



【商品説明】

・カラー：レッド

・サイズ：1/6（全長約34cm）

・車種：HONDA CBR1000RR 2010



【サイズ】

高さ : 13.46 cm

横幅 : 23.11 cm

奥行 : 41.15 cm

重量 : 1.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。