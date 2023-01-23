『Geistertreppe: F?r 2-4 Spieler【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 17時 55分に出品され03月03日 17時 55分に終了予定です。即決価格は8,137円に設定されています。現在622件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Geistertreppe: F?r 2-4 Spieler
【商品説明】
・2004年 子供年間ゲーム大賞受賞
・オバケだぞー (Geister Treppe) 、ゲーム種：すごろく
・セット内容：紙製ゲームボード、白いおばけ4、子供のコマ4色×各1、チップ4色×各1、サイコロx1
・プレイ人数：2～4人、プレイ時間:10～15分
・対象年齢：4歳以上
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 26.80 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8137円
622 入札履歴
終了
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