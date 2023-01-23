『スラブニット織り 婦人 レディース 作務衣 さむえ 当店オリジナル S/M/L/LL (LL， 紺)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 10時 53分に出品され04月21日 10時 53分に終了予定です。即決価格は8,137円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スラブニット織り 婦人 レディース 作務衣 さむえ 当店オリジナル S/M/L/LL (LL， 紺)
【商品説明】
・LLサイズ：着丈77 裄丈75 バスト93～101 ウエスト70～104 パンツ丈99 股下66
・Lサイズ：着丈75 裄丈73 バスト86～94 ウエスト69～77 パンツ丈98 股下66
・Mサイズ：着丈72.5 裄70 バスト79～87 ウエスト64～70パンツ丈96 股下65
・Sサイズ：着丈71 裄69 バスト72～80 ウエスト58～64 パンツ丈94 股下64
・素材：ポリエステル84％ レーヨン11％ ポリウレタン5％生産国：中国 上着 ポケット右・内、外紐・袖口ゴム式 ズボン ポケット左右各１・ 前後ウエストゴム・共布紐・裾ゴム
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8137円
432 入札履歴
終了
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