スラブニット織り 婦人 レディース 作務衣 さむえ 当店オリジナル S/M/L/LL (LL， 紺)【2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

スラブニット織り 婦人 レディース 作務衣 さむえ 当店オリジナル S/M/L/LL (LL， 紺)



【商品説明】

・LLサイズ：着丈77 裄丈75 バスト93～101 ウエスト70～104 パンツ丈99 股下66

・Lサイズ：着丈75 裄丈73 バスト86～94 ウエスト69～77 パンツ丈98 股下66

・Mサイズ：着丈72.5 裄70 バスト79～87 ウエスト64～70パンツ丈96 股下65

・Sサイズ：着丈71 裄69 バスト72～80 ウエスト58～64 パンツ丈94 股下64

・素材：ポリエステル84％ レーヨン11％ ポリウレタン5％生産国：中国 上着 ポケット右・内、外紐・袖口ゴム式 ズボン ポケット左右各１・ 前後ウエストゴム・共布紐・裾ゴム



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。