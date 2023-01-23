『Pearl パール シンバルソフトケース PSC16C【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 38分に出品され03月13日 22時 38分に終了予定です。即決価格は8,137円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pearl パール シンバルソフトケース PSC16C
【商品説明】
・16インチ用
・ショルダー付
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 48.00 cm
奥行 : 48.00 cm
重量 : 1.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Roland 拡張用シンバルパッドセット OP-TD1C
¥ 8132
VIC FIRTH(ヴィックファース) VIC-5A [1BOX/6ペア] VIC FIRTHスティック
¥ 8131
PROMARK プロマーク テナードラムマレット ヒッコリー Nylon Cookie Head ATH1 国内正規品
¥ 8129
Pearl パール シングルレッグストレートシンバルスタンド C-930S
¥ 8124
MEINL Cymbals マイネル HCS Series スプラッシュシンバル 12 Splash HCS12S 国内正規品
¥ 8124
PRECISE CANADA: Tuning Forks - Student Grade - C256 NO Weights
¥ 8120
OnStageStands DA-100 スティックホルダー オンステージスタンド 並行輸入
¥ 8120
MEINL Stick & Brush マイネル ブラシ 7A FIXED WIRE BRUSH ウッドグリップ SB302 国内正規品
¥ 8120
【its】知育楽器/ドイツ・ゴールドン社（goldon） 共鳴箱式１２音/メタロフォン・サウンドチャンパー
¥ 8120
Pearl / ペダル式消毒液スタンド H-830/BST (展示品処分アウトレット)(横浜店)
¥ 8120
PROMARK プロマーク マリンバマレット Jim Wunderlich Series バーチ製 Medium-Soft JW2 国内正規
¥ 8119
ツリーチャイム 36音 ウィンドチャイム 高さ調節可能 スティック付き 打楽器 チャイム
¥ 8118
チャイム・マレット GROVER グローバー ラージ GV-PM4 国内正規品
¥ 8118
SONOR ソナー バスドラム・ヘッド 22インチ 白・ロゴ入り SN-BP22W/L 国内正規品
¥ 8116
Roland V-Pad PD-8
¥ 8115
ヤマハ YAMAHA スネアスタンド SS662
¥ 8115
TAMA タマ スタンダード ドラム・スローン HT130
¥ 8114
PROMARK プロマーク ドラムスティック LA SPECIAL WoodTip 5A 6ペアセット LA5AW-6P (406 x 14
¥ 8114
落札価格8137円
226 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！