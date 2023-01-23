『TEIJIN マイティトップ2使用 なかわた増量 ベッドパッド クイーン アイボリー 55590408【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 03時 04分に出品され03月10日 03時 04分に終了予定です。即決価格は8,137円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TEIJIN マイティトップ2使用 なかわた増量 ベッドパッド クイーン アイボリー 55590408



【商品説明】

・中綿重量:1.28kg

・抗菌・防ダニ・防臭加工

・本体サイズ:160×200cm

・生産国:日本

・素材:ポリエステル65%、綿35%



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 43.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 2.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。