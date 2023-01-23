『西川 (Nishikawa) 掛けふとんカバー ブルー ダブル 190×210cm オーガニックコットン 綿100 パイル 洗える 掛けカバ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 12時 48分に出品され04月13日 12時 48分に終了予定です。即決価格は8,137円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
西川 (Nishikawa) 掛けふとんカバー ブルー ダブル 190×210cm オーガニックコットン 綿100 パイル 洗える 掛けカバ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.70 cm
横幅 : 27.10 cm
奥行 : 35.70 cm
重量 : 1.54 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8137円
903 入札履歴
終了
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