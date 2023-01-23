『西川 (Nishikawa) 掛けふとんカバー ブルー ダブル 190×210cm オーガニックコットン 綿100 パイル 洗える 掛けカバ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 12時 48分に出品され04月13日 12時 48分に終了予定です。即決価格は8,137円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川 (Nishikawa) 掛けふとんカバー ブルー ダブル 190×210cm オーガニックコットン 綿100 パイル 洗える 掛けカバ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.70 cm

横幅 : 27.10 cm

奥行 : 35.70 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。