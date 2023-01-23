『LG ブルーレイプレーヤー フルHDアップコンバート HDMIケーブル付属 BP250【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 40分に出品され03月21日 01時 40分に終了予定です。即決価格は8,137円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 高画質・高音質(HDMIケーブル同梱)

SIMPLINK対応

USB接続でPCファイルも再生可能

電源周波数:50/60共用