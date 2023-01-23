『KTC KTC:ケイティーシー 12.7sq. E型トルクスレンチセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 59分に出品され03月07日 14時 59分に終了予定です。即決価格は8,136円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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商品番号
TB4E09
JANコード
4989433146898
商品概要
【差込角】 12.7sq.
【重量】 705g
【セット内容】
・E型トルクスレンチB4-E8／E10／E11／E12／E14／E16／E18／E20／E24
・ソケットホルダー10コ用EHB410
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落札価格8136円
542 入札履歴
終了
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