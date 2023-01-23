『KTC KTC:ケイティーシー 12.7sq. E型トルクスレンチセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 59分に出品され03月07日 14時 59分に終了予定です。即決価格は8,136円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品番号

TB4E09



JANコード

4989433146898



商品概要

【差込角】 12.7sq.

【重量】 705g

【セット内容】

・E型トルクスレンチB4-E8／E10／E11／E12／E14／E16／E18／E20／E24

・ソケットホルダー10コ用EHB410

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

整備工具 タグ KTC

KTC:ケイティーシー

12.7sq.

E型トルクスレンチセット